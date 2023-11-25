Дилетант о политике Империя наносит ответный удар Допрыгались, имперцы? Беда пришла, откуда не ждали - Украина ввела санкции против Анатолия Чубайса, он же - Моша Израилевич.
Владимир Александрович все-таки не напрасно пришел в этот мир?
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Глупченко, ты клинический идиот без чувства юмора, с нетрадиционной ориентацией
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11 час.
Александр Глущенко
бульбенят можно узнать БЕЗОШИБОЧНО по сексуальным фантазиям и выводам))) Стесняешься сказать о своей ориентации ? Лучше бы в ты вообще молчалО и не смешила людей. И определись уже и местом проживания и с ориетацией видно , что у тебя опыт общение в "розово-голубой" гамме огромен. Не делись опытом , опытом делятся наверное где-то в другом месте .
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10 час.
Александр Глущенко
ооо.. И Путин только креслову не устраивает .. Президента ЧУЖОЙ страны. )))) Кто если не Путин будет содержать голодранцев из сраны поберушки.
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10 час.
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