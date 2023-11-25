Владимир Александрович все-таки не напрасно пришел в этот мир?

Александр Глущенко

бульбенят можно узнать БЕЗОШИБОЧНО по сексуальным фантазиям и выводам))) Стесняешься сказать о своей ориентации ? Лучше бы в ты вообще молчалО и не смешила людей. И определись уже и местом проживания и с ориетацией видно , что у тебя опыт общение в "розово-голубой" гамме огромен. Не делись опытом , опытом делятся наверное где-то в другом месте .