https://tvzvezda.ru/news/2025317539-0ONMJ.html?utm_referrer=. Бойцы 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили позиции украинских операторов FPV-дронов, заняв господствующие высоты в районах Русского Поречного и Косицы в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии