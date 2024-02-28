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Военное обозрение

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Американский журнал назвал ряд вооружений армии США для «следующей большой войны»

Американский журнал назвал ряд вооружений армии США для «следующей большой войны»

Американская армия уходит от десятилетий противостояния повстанцам к подготовке к «большой войне» с крупными державами, пишет журнал The National Interest.

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