Американский журнал назвал ряд вооружений армии США для «следующей большой войны»

Американская армия уходит от десятилетий противостояния повстанцам к подготовке к «большой войне» с крупными державами, пишет журнал The National Interest.
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