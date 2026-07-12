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Сколько и как хранить чеки и квитанции об оплате ЖКХ в России

Сколько и как хранить чеки и квитанции об оплате ЖКХ в России

В России оплата жилищно-коммунальных услуг обязательна для всех собственников и нанимателей жилья. Квитанции и чеки, подтверждающие внесение платежей, — это не просто формальность, а важные доказательные документы.

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