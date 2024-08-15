⚡️В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над морем Все службы приведены в состояние боевой готовности, заявил губернатор Михаил Развожаев.
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⚡️В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над морем Все службы приведены в состояние боевой готовности, заявил губернатор Михаил Развожаев.