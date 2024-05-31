Власти Барнаула закроют для электросамокатов только одну из пяти предложенных улиц

Городские власти решили запретить движение электросамокатов только на улице Мало-Тобольской Власти Барнаула решили не запрещать движение электросамокатов на четырех улицах краевой столицы из пяти, ограничить которые для СИМов предлагала Госавтоинспекция города.
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