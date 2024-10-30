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«Как люди»: учёные доказали способность собак к восприятию человеческой речи

«Как люди»: учёные доказали способность собак к восприятию человеческой речи

Учёные экспериментально установили способность собак понимать слова Екатерина Кийко, Надежда Алексеева Учёные из венгерского Университета имени Лоранда Этвёша провели эксперимент, который доказал способность всех собак понимать смысл знакомых слов так же, как это делают люди.

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Комментарии
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Ведищева Елена
да они мысли читают, что там слова понимать! Я могла 5 раз подходить к холодильнику, открывать его и доставать разные продукты и лекарства, и наш йорк каждый раз прибегал посмотреть, не перепадет ли ему что. А потом я шла к холодильнику, чтобы достать лекарство и сделать ему укол, и вот тут он не только не бежал за мной - он тихо (не стуча когтями) и мгновенно ныкался так, что его еще поискать надо было)) Собственно, кот так же себя вел: вот он спит на диване без задних лап и ухом не ведет, а хвать  - и достаешь его всякий раз из разных мест))
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