«Как люди»: учёные доказали способность собак к восприятию человеческой речи

Ведищева Елена

да они мысли читают, что там слова понимать! Я могла 5 раз подходить к холодильнику, открывать его и доставать разные продукты и лекарства, и наш йорк каждый раз прибегал посмотреть, не перепадет ли ему что. А потом я шла к холодильнику, чтобы достать лекарство и сделать ему укол, и вот тут он не только не бежал за мной - он тихо (не стуча когтями) и мгновенно ныкался так, что его еще поискать надо было)) Собственно, кот так же себя вел: вот он спит на диване без задних лап и ухом не ведет, а хвать - и достаешь его всякий раз из разных мест))