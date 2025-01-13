Виктория Боня станцевала на камеру в ультракоротких шортах

Российская телеведущая Виктория Боня станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).