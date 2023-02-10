Медвежий угол

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Тихая пенсионная реформа, которую многие не заметили. И когда мы сравняемся с СССР по количеству работающих пенсионеров

Тихая пенсионная реформа, которую многие не заметили. И когда мы сравняемся с СССР по количеству работающих пенсионеров

RUSLOVO.RU В этом году у нас не будет ни одного нового пенсионера по старости и чиновники должны отказаться от двойного гражданства.

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