Мировой рекордсмен Колесников отказался от Олимпиады-2024

Спортсмен не может принять условия МОК.фото: t.me/official_vfp--> Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников признался, что не может согласиться с условиями МОК по допуску на Олимпиаду 2024 года, поэтому пропустит соревнования.
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