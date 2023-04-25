Ключи от новых квартир получили более 180 жителей Ачинска

В Ачинске (Красноярский край) вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийных бараков. Новый 63-квартирный дом построили по региональной госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".