smi.today

4 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Сука она конченная....«Не стыдно вам, Т...
  • Ole Ole
    7 миллиардов населения земли знает, кто организует, даёт оружие, координаты и т.д. для убийства русских. Африка уже г...Spectator: США об...
  • лина любимцева
    Я так и поняла, что это была шутка.«Это шутка была»:...

Ключи от новых квартир получили более 180 жителей Ачинска

Ключи от новых квартир получили более 180 жителей Ачинска

В Ачинске (Красноярский край) вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийных бараков. Новый 63-квартирный дом построили по региональной госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх