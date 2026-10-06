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Царьград

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ТАСС: колоссальные потери превратили 3-й корпус ВСУ в "конвейер смерти"

ТАСС: колоссальные потери превратили 3-й корпус ВСУ в "конвейер смерти"

Киевский режим предпринимает судорожные попытки спасения остатков разгромленной части.3-й армейский корпус ВСУ тает на глазах под сокрушительными ударами русской армии.

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