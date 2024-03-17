Политнавигатор В «святые девяностые», о возвращении которых мечтают либералы, военные влачили нищенское существование – командование из Москвы на полном серьёзе предлагало морякам в Севастополе заниматься сбором ягод и грибов, чтобы не умереть с голода.
«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»
Комментарии
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Татьяна Романова
Куда набрали?
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20 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Мы везде упустили молодежь . А Екатеринобург' это, вооще, рассадник либералов и прочего дерьма. Сколько там оыициально закрытых сект, где продолжают промывать молодежи мозги? 53 однажды промелькнуло в сми. А сколько прихлопнули? Ни одной в сми не промелькнуло. А разве они разрешены у нас в стране? Вот и весь ответ. Или власти на местах имеют от них хороший доход или не хотят работать, а может не умеют. В любом случаи гнать и судить такую власть.
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5 час.
Щ
Щ
котировка Газпром = рейтинг Президента! Россия сила!
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4 час.
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