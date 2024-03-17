«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

ТН

Татьяна Недогреева

Мы везде упустили молодежь . А Екатеринобург' это, вооще, рассадник либералов и прочего дерьма. Сколько там оыициально закрытых сект, где продолжают промывать молодежи мозги? 53 однажды промелькнуло в сми. А сколько прихлопнули? Ни одной в сми не промелькнуло. А разве они разрешены у нас в стране? Вот и весь ответ. Или власти на местах имеют от них хороший доход или не хотят работать, а может не умеют. В любом случаи гнать и судить такую власть.