Дмитрий Медведев: Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу

Зачем так оскорблять? Вы ее знаете? нет!!!! У нас не вся Россия матом ругается)))

ВВ

Владимир Витковский

А как ты предлагаешь говорить с падалью помойной? Скот понимает только сапог по тупой морде, если еще и взбрыкивает- то немедленно в цех по забою, бешеный скот в стаде не держат.