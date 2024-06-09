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Дмитрий Медведев: Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу

Дмитрий Медведев: Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу

Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал.

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Комментарии
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БИ
Бахтияр Исмаилов
Ужас это ты говноедка ирина простецова, бандеровская подстилка.
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58 мин.
Надежда Кувыкина
Зачем так оскорблять? Вы ее знаете? нет!!!! У нас не вся Россия матом ругается)))
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26 мин.
ВВ
Владимир Витковский
А как ты предлагаешь говорить с падалью помойной? Скот понимает только сапог по тупой морде, если еще и взбрыкивает- то немедленно в цех по забою, бешеный скот в стаде не держат.
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1 мин.

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