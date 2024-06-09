Дмитрий Медведев: Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу

Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дмитрий Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
- Михаил Бурда: Это не та категория людей, которые будут терпеть, смотреть на то, как иностранные граждане совершают преступления и разнузданно ведут себя в нашей стране
- Военный эксперт Константин Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу
Свежие комментарии