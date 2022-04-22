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Так яйца вы еще не красили! Красим битые яйца для вау-эффекта

Так яйца вы еще не красили! Красим битые яйца для вау-эффекта

Крашеные яйца — один из символов Пасхи. Как правило, окрашивается скорлупа яиц, но если вы хотите удивить родных и близких, попробуйте новый способ окрашивания белка яйца.

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