ЯРОШЕНКО: "ЭТО УЖЕ НЕ ЧП. ЭТО ПРЯМАЯ ПОЩЁЧИНА ВСЕЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВЕРТИКАЛИ"

В Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД при поддержке Росгвардии обнаружили крупную нарколабораторию.
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