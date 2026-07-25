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ТАСС

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ВСУ потеряли за сутки от действий "Востока" до 375 военных и 7 станций Starlink

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 375 военнослужащих, 7 станций спутниковой связи Starlink и 38 пунктов управления беспилотной авиацией.

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