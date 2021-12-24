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Легкая версия оливье к праздничному столу - один раз попробовала и теперь готовлю всегда

Легкая версия оливье к праздничному столу - один раз попробовала и теперь готовлю всегда

С радостью делюсь с вами одним из традиционных рецептов Новогодних салатов. Оливье - это вкус детства, это ассоциация с ожиданием чуда в Новогоднюю ночь, надеждой на что-то необыкновенное в новом году.

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