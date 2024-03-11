ВЦИОМ сделал последний социологический срез перед президентскими выборами 2024 года. Ожидаемая явка — 71%.
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ВЦИОМ сделал последний социологический срез перед президентскими выборами 2024 года. Ожидаемая явка — 71%.