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Ник Янг о «Голден Стэйт» 2018 года: «Ту команду не победил бы никто из чемпионов НБА, из любой эпохи»

«Лучшая команда всех времен. Карри – 1-2 места среди разыгрывающих в истории. Дюрэнт входит в Топ-5 или Топ-6 лучших игроков всех времен, Клэй один из пяти лучших снайперов.

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