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Латвийский канал "LTV1" запускает телепрограмму "Мне стыдно" для русских зрителей

Латвийский канал "LTV1" запускает телепрограмму "Мне стыдно" для русских зрителей

С 1 июня на главном телеканале Латвии начнется выпуск программы "Мне стыдно", на которой любой русскоязычный артист или певец сможет покаяться за Россию.

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