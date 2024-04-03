ЦБ Австрии видит «хвостовой риск» в сделке Raiffeisen по покупке доли в Strabag

Нацбанк Австрии считает, что существует «хвостовой риск» (tail risk) в реализации плана международной группы Raiffeisen Bank International (RBI) по покупке доли в компании Strabag через свой российский дочерний Райффайзенбанк, и только RBI может решить, брать такой риск или нет, пишет Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ страны Роберта Хольцмана.
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