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ЦБ Австрии видит «хвостовой риск» в сделке Raiffeisen по покупке доли в Strabag

ЦБ Австрии видит «хвостовой риск» в сделке Raiffeisen по покупке доли в Strabag

Нацбанк Австрии считает, что существует «хвостовой риск» (tail risk) в реализации плана международной группы Raiffeisen Bank International (RBI) по покупке доли в компании Strabag через свой российский дочерний Райффайзенбанк, и только RBI может решить, брать такой риск или нет, пишет Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ страны Роберта Хольцмана.

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