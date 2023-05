The Last Case of Benedict Fox — плохая груда хороших идей. Рецензия / Игры

Жанр Экшен, Приключение Издатель Rogue Games Inc. Разработчик Plot Twist Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 480, 8 Гбайт на жёстком диске, аккаунт в Steam, Epic Games Store или Microsoft Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10600K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 Возрастной ценз От 16 лет Дата выхода 27 апреля 2023 Локализация Отсутствует Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт Играли на PC и Xbox Series X Анонсирующий трейлер The Last Case of Benedict Fox сразу привлёк моё внимание и в целом оказался одним из самых запоминающихся событий прошлогодней Xbox Showcase.