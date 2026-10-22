Средняя цена подержанных легковых автомобилей в Новосибирской области снизилась на 5% за год, при этом в сентябре 2026-го спрос вырос на 1% к августу, а за девять месяцев продажи увеличились на 7%.
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