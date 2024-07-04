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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Германия не приемлет прекращение огня на Украине

Под аплодисменты депутатов бундестага Шольц высказал мысль, похожую на приговор незалэжной.Депутаты германского парламента наградили аплодисментами канцлера Шольца за отказ поддержать прекращение огня на Украине.

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