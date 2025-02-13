В двух районах Петербурга 15 февраля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Приморском и Пушкинском В Приморском районе Петербурга с 15 февраля по 31 мая для строительства газопровода ограничат движение транспорта по улице 3-я Конная Лахта у Коннолахтинской дороги, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.