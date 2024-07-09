Гафин о трансферах «Зенита»: «Смотрим на себя. Мы обыгрывали их в прошлом сезоне несколько раз, поэтому непобедимыми зря их называете»

Ранее стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Соболев перейдет в «Зенит» за 10+2 млн евро.
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