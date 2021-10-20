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В Великобритании изучают новый штамм коронавируса, который может стать самым заразным с начала пандемии

В Великобритании изучают новый штамм коронавируса, который может стать самым заразным с начала пандемии

Специалисты полагают, что новый штамм коронавируса появился в результате мутации от дельта-варианта. И уже 10% от всех случаев заражения, а ежедневный показатель заболеваемости в Королевстве приближается к 45 тысячам, как раз приходится на него.

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