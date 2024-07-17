"Позорный беспредел с крестопадом продолжается на центральных каналах России" Компания МТС отказывается видеть кресты на Исакиевском соборе.
Рекламщики осквернили Исаакиевский Собор
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Александр Долин
а вопрос простой какой канал кто руководит кто эту хохлуху припер на наше тв кто делал эту рекламу и с кем согласовывали
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15 час.
фарид сабиров
Твари они эти рекЛамСуки ненавижу во первых ни ни единого что бы было что то. А во вторых просто так достали что убил бы невозможно хоть что то посмотреть все обосрут рекламой.
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15 час.
Елена Хараничева
Если не будут наказывать (хотя бы штрафом в несколько тысяч), так и будут нас опускать. Нельзя любое деяние, совершенное вне правил, сводов и законов, просто игнорировать. И так ноги вытирают: то Млохин лицо Сбера, то Инстасамка лицо платформы Сферум, то еще какая-то...бяка.
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13 час.
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