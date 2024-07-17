Рекламщики осквернили Исаакиевский Собор

Александр Долин а вопрос простой какой канал кто руководит кто эту хохлуху припер на наше тв кто делал эту рекламу и с кем согласовывали

фарид сабиров Твари они эти рекЛамСуки ненавижу во первых ни ни единого что бы было что то. А во вторых просто так достали что убил бы невозможно хоть что то посмотреть все обосрут рекламой.