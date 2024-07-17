Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Черемухин
    У нас пол Дуры ненавидят христианство, ну что господа к Кадырову будем обращаться за защитой. Может его сын как Журав...Православные "сам...
  • Юрий Рязанов
    Душили ... душили , Душили ... душили , Душили ... душили , Душили ... душили , а они как коты размножаются ....Православные "сам...
  • Elena Compton
    Огромная просьба к тем кто сидит - душите их ! Просто душите!Православные "сам...

Рекламщики осквернили Исаакиевский Собор

Рекламщики осквернили Исаакиевский Собор

"Позорный беспредел с крестопадом продолжается на центральных каналах России" Компания МТС отказывается видеть кресты на Исакиевском соборе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Долин
а  вопрос  простой  какой  канал  кто  руководит  кто  эту хохлуху  припер  на  наше  тв   кто  делал  эту  рекламу  и  с  кем  согласовывали
Ответить
15 час.
фарид сабиров
Твари они эти рекЛамСуки ненавижу во первых ни ни единого что бы было что то. А во вторых просто так достали что убил бы невозможно хоть что то посмотреть все обосрут рекламой.
Ответить
15 час.
Елена Хараничева
Если не будут наказывать (хотя бы штрафом в несколько тысяч), так и будут нас опускать. Нельзя любое деяние, совершенное вне правил, сводов и законов, просто игнорировать. И так ноги вытирают: то Млохин лицо Сбера, то Инстасамка лицо платформы Сферум, то еще какая-то...бяка.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх