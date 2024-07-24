Защитник «Оренбурга» Перес заявил, что «Спартак» ни в чем не изменился со времён минувшего сезона

Матиас Перес не увидел каких-либо изменений в игре «Спартака». Защитник «Оренбурга» Матиас Перес поделился мыслями о недавнем матче первого тура РПЛ со «Спартаком», отметив, что московская команда совершенно не изменилась под руководством нового тренера Деяна Станковича.
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