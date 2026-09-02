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Царьград

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Путин инициировал строительство нового тоннеля на БАМ за 340,7 млрд

Путин инициировал строительство нового тоннеля на БАМ за 340,7 млрд

Президент РФ Владимир Путин дал старт на строительстве второго Северомуйского тоннеля на БАМ. Проект, оцененный в 340,7 млрд рублей, создаст более 4 тыс.

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