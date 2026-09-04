Советник Путина оценил план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине вызывает непонимание у мирового сообщества и вряд ли может быть воплощен на практике, заявил советник президента России Антон Кобяков на пресс-брифинге после итогов Восточного экономического форума во Владивостоке.