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Регионы России

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Советник Путина оценил план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Советник Путина оценил план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине вызывает непонимание у мирового сообщества и вряд ли может быть воплощен на практике, заявил советник президента России Антон Кобяков на пресс-брифинге после итогов Восточного экономического форума во Владивостоке.

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