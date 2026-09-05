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Daily Mail: заявление Трампа о Путине осложнит отношения Вашингтона с НАТО

Daily Mail: заявление Трампа о Путине осложнит отношения Вашингтона с НАТО

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО, способны вызвать напряженность в отношениях Вашингтона с партнерами по Альянсу.

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