Андрей Маслов: Греция пока не может отказаться от российского газа

В преддверии Дня дипломатического работника Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Греческой Республике Андрей Маслов в интервью «Парламентской газете» рассказал о том, как дипломаты отмечают профессиональный праздник, сможет ли Греция в перспективе заместить поставки энергоносителей из России, а также ощущают ли в Элладе отсутствие российских туристов.