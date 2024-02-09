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Андрей Маслов: Греция пока не может отказаться от российского газа

Андрей Маслов: Греция пока не может отказаться от российского газа

В преддверии Дня дипломатического работника Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Греческой Республике Андрей Маслов в интервью «Парламентской газете» рассказал о том, как дипломаты отмечают профессиональный праздник, сможет ли Греция в перспективе заместить поставки энергоносителей из России, а также ощущают ли в Элладе отсутствие российских туристов.

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