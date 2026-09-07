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Переговоры по Украине, ИИ в фармацевтике и выборы в Германии

Переговоры по Украине, ИИ в фармацевтике и выборы в Германии

- Спецпредставители Трампа Уиткофф и Кушнер в Киеве заявили о желании достичь прорыва в переговорах по Украине до зимы; - В международном аэропорту Майами грузовой самолет Boeing 767 компании Amazon Prime Air во время приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся; - Партия «Альтернатива для Германии» получила 39 из 83 мест в ландтаге, однако этого не хватило для самостоятельного формирования правительства; - В Китае одобрили первый созданный с помощью ИИ препарат; - Верховный суд РФ разъяснил, что участники споров могут быть наказаны за злоупотребление правами и затягивание разбирательств.

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