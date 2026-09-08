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Царьград

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США отвергли вину за кризис на Кубе: ущерб 8,083 млрд долларов

США отвергли вину за кризис на Кубе: ущерб 8,083 млрд долларов

В сентябре глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья рассказал о рекордных убытках из-за американской блокады, составивших 8,083 млрд долларов.

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