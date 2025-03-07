Повреждена газотранспортная инфраструктура Украины: детали от "Нафтогаза"

Руководитель "Нафтогаза Украины" Роман Чумак сообщил о повреждениях газотранспортной инфраструктуры. В ночь на пятницу, во время воздушной тревоги, зафиксированы взрывы в нескольких областях, что повлияло на работу энергетики и газовых сетей.