Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Вот с Турцией надо тоже самое делать.... а то этот чувак эрдоган желает сидеть на пяти стульях,а жопа только одна....🙄Китай введет пошл...
  • Александр Юткин
    Миротворцами на Украине должен быть СМЕРШ.Путин поставил СШ...
  • Неважно Неважно
    Ну и напугал! Сколько их уже было? Чем больше было санкций тем сильнее становится Россия.Трамп угрожает но...

Повреждена газотранспортная инфраструктура Украины: детали от "Нафтогаза"

Повреждена газотранспортная инфраструктура Украины: детали от "Нафтогаза"

Руководитель "Нафтогаза Украины" Роман Чумак сообщил о повреждениях газотранспортной инфраструктуры. В ночь на пятницу, во время воздушной тревоги, зафиксированы взрывы в нескольких областях, что повлияло на работу энергетики и газовых сетей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх