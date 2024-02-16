Конунг Ингвар Лениво писать эту статью - но с еврейской революцией надо закончить. тем паче, я уже официальный в вк -антисемит.
О жидких и текучих формах истории
Комментарии
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Генрих
Статья... и нашим и вашим.
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Пост спорный. С другой стороны, даже если список пассажиров пломбированного вагона преувеличение, вспомните фамилии верных соратников Ленина по учебникам истории из школьной программы времен СССР. Но это не значит, что все было так плохо. Страна ведь поднялась после гражданской войны
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5 час.
Ю
Южанин
А что в статье есть НЕПРАВДА ?..
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2 час.
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