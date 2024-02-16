О жидких и текучих формах истории

ВН

Валерий Николаевич

Пост спорный. С другой стороны, даже если список пассажиров пломбированного вагона преувеличение, вспомните фамилии верных соратников Ленина по учебникам истории из школьной программы времен СССР. Но это не значит, что все было так плохо. Страна ведь поднялась после гражданской войны