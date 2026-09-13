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Идёт массированная атака на Западную Украину. Под ударом железнодорожная и энергетическая инфраструктура

Идёт массированная атака на Западную Украину. Под ударом железнодорожная и энергетическая инфраструктура

С вечера 12 сентября идёт массированный налёт БПЛА на Западную Украину. Цели беспилотников — энергетическая и железнодорожная инфраструктура, логистические центры.

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