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Иван Манучаров: 15 октября мы традиционно почитаем память святого праведного воина Фёдора Ушакова

Иван Манучаров: 15 октября мы традиционно почитаем память святого праведного воина Фёдора Ушакова

15 октября мы традиционно почитаем память святого праведного воина Фёдора УшаковаДля меня, уроженца Севастополя, он является не только выдающимся адмиралом, но и символом мужества, чести и преданности своей стране.

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