«Обеспечит независимость от капризного Запада»: Турция показала национальный двигатель для истребителя Kaan

Турецкая компания TEI (TUSAŞ Engine Industries), производитель авиационных двигателей, показала первое официальное изображение турбовентиляторной силовой установки TF35000, создаваемой для самолёта Kaan, который позиционируется как истребитель пятого поколения.
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