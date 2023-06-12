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В ФРГ начались самые крупные в истории НАТО учения ВВС Air Defender

В ФРГ начались самые крупные в истории НАТО учения ВВС Air Defender

Крупнейшие учения ВВС в истории НАТО Air Defender начались в Германии, передает 12 июня агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС Федеративной республики.

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