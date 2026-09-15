Дочь Успенской вышла в эфир с женихом-искусствоведом, а он обматерил зрителей

Только поклонники Татьяны Плаксиной выдохнули, когда она представила нового избранника — скромного и воспитанного… Однако недавно парень их очень разочаровал.
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