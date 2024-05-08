Следователи поздравляют ветеранов с Днем Победы

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в преддверии Дня победы продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
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