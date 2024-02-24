Переменный ток способен лишать атмосферы планеты в обитаемой зоне

Иногда наличие атмосферы на экзопланетах не дает оснований размышлять о ее пригодности для жизни. Близкое расположение планеты к звезде может стать причиной сильной ионизации верхнего слоя атмосферы (ионосферы).
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