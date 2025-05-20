В России хотят ужесточить наказание за отравления детей в детских лагерях

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" планируют внести в парламент законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях .
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