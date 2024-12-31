Приговор суда актеру-экстремисту оставили без изменений

Заочный приговор 2-го западного окружного военного суда актеру Алексею Панину (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) Апелляционный военный суд оставил без изменений, 31 декабря передает РИА Новости.
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