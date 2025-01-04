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Беллингем после игры с «Валенсией»: «Мне казалось, что я подвел команду, не забив пенальти, был зол. Но показал, что хочу быть лидеором. Ты не можешь сдаться, если носишь футболку «Реала»

«Это была сумасшедшая игра. Очень тяжело, когда команда так много от тебя ждет, а ты промахиваешься с пенальти.

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