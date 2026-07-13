Депутат Госдумы выступил на стороне подростков

Виталий Милонов вступился за мармеладных червячков, раскритиковав позицию Министерства просвещения. Ранее ведомство разослало в регионы методические рекомендации, в которых желание детей есть сладости в виде червей, крови или фекалий названо «неадекватным» с точки зрения психоневролога.
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