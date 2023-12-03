Для винтовки ОСВ-96 создали новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули

В России для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО — филиала тульского КБП «Высокоточных комплексов» госкорпорации «Ростех») создали новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, которые способны пробивать западные бронетранспортёры.
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